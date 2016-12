BPOL-BadBentheim: Notorischen Schwarzfahrer mit über 4 Promille aus dem Zug geholt

Oldenburg (ots) - Hauptbahnhof; Einen stark alkoholisierten Mann haben Bundespolizisten am 2. Weihnachtstag aus dem Zug geholt. Der 45-jährige polnische Staatsangehörige hatte zuvor am späten Abend einen Intercity von Bremen nach Oldenburg ohne gültigen Fahrausweis genutzt. Der Mann war derart betrunken, dass die Beamten den Mann sofort in ihre Obhut nehmen mussten. Im weiteren Verlauf erbrach sich der polizeibekannte Mann mehrfach in den Räumlichkeiten der Bundespolizei und musste schließlich mit einem Rettungswagen in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen gegen den 45-Jährigen ein. Zudem hatten auch die Staatsanwaltschaften Augsburg und Paderborn ebenfalls wegen "Schwarzfahrens" ein Interesse daran, den aktuellen Aufenthaltsort des offensichtlich vielreisenden Mannes in Erfahrung zu bringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell