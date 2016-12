BPOL-PW: Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Dienststelle Pomellen verhaften gesuchten Straftäter/ Nach dem Mann wurde seit fast 2 1/2 Jahren gesucht

Pasewalk/ Pomellen (ots) - Kurz nach Mitternacht des heutigen Tages stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk bei der Kontrolle eines polnischen PKW fest, dass gegen den 55-jährigen Fahrzeugführer ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) aus dem September 2016 bestand. Der polnische Staatsangehörige sollte demnach wegen einer Betrugsstraftat eine Geldstrafe in Höhe von 1.800,- Euro entrichten. Der Stettiner konnte diese Geldsumme vor Ort bezahlen und ersparte sich somit einen 60-tägigen Aufenthalt "hinter Gittern".

Anders erging es wenige Minuten später einem 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen auf der BAB 11 bei der Kontrolle durch eine mit Beamten der Bundespolizeiinspektion Pasewalk und der Dienststelle des Polnischen Grenzschutzes in Stettin gemischt besetzte Streife. Gegen den Mann aus Stargard Szczecinski lag ein fast 2 1/2 Jahre alter Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster wegen eines Betäubungsmitteldeliktes vor. Er wurde durch die Einsatzkräfte der gemeinsamen Deutsch-Polnischen Dienststelle in Pomellen verhaftet und noch in den Nachtstunden in die Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg gebracht. Hier wird der Pole nun noch 28 Tage Restfreiheitsstrafe verbüßen müssen.

