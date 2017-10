BPOL-HST: Weitereise gestattet - Bundespolizei stellt Schreckschusswaffe und Munition sicher

Ribnitz-Damgarten (ots) - Ribnitz-Damgarten - Am Freitagabend (06.10.17) kontrollierten Bundespolizisten aus Stralsund in der Regionalbahn auf der Strecke Stralsund nach Rostock einen 20-jährigen Deutschen.

Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten, bei der Übergabe des Personalausweises, einen waffenähnlichen Gegenstand in dem mitgeführten Rucksack des Mannes. Bei der Nachschau fanden die Beamten eine zugriffsbereite Sportpistole der Marke Walther CP99 mit einer Mengen Munition.

Diese Schreckschusspistole hat eine Energie von weniger als 7,5 Joule und darf in Deutschland ab 18 Jahren frei und ohne Waffenbesitzkarte erworben werden. Zum Tragen in der Öffentlichkeit ist aber ein Waffenschein erforderlich.

Da der 20-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen "kleinen" Waffenscheins war, stellten die Beamten die Waffe sowie die Munition sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

