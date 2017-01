BPOL-HST: Bundespolizei stellt Diebesgut im Werte von 4.500 Euro sicher

Lindholz (ots) - Lindholz - Gestern Morgen (25.01.17) endeckten Bundespolizisten aus Stralsund bei der Kontrolle eines PKW mit polnischer Zulassung auf dem Parkplatz Lindholz mehrere Kisten mit Kupferteilen und diverse hochwertige Kleidungsstücke (Jacken) in Originalverpackungen.

Das Reiseziel des 30- und 40-jährigen polnischen Staatangehörigen mit ihrem PKW Opel war ihr Heimatland. Auf Nachfrage zur Herkunft der im Kofferraum und auf den Rücksitzen befindlichen Kisten und Plastiksäcke machten die Polen gegenüber den Beamten widersprüchliche Angaben. Auch Kaufbelege oder Nachweise konnten die Männer nicht vorweisen. Aufgrund des Verdachtes, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt, nahmen die Beamten die Polen zunächst vor Ort fest und stellten die Sachen im Werte von ca. 4.500 Euro sicher.

Erste Ermittlungen am gestrigen Nachmittag bestätigten den Verdacht der Bundespolizisten. Ein Teil des Diebesgutes stammt aus Oslo in Norwegen. Weitere Ermittlungen dauern an. Nach Anzeigenaufnahme konnten die Männer die Dienststelle wieder verlassen.

Zur Pressemeldung steht ein Bild zur Veröffentlichung zur Verfügung. Es muss unter nachstehender Mail gesondert angefordert werden.

