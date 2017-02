BPOL-KI: Kiel: Bundespolizei vollstreckt im Ostuferhafen europäischen Haftbefehl

Kiel (ots) - 26 Jahre alter Litauer war zur Festnahme ausgeschrieben.

Dienstagnachmittag, 31.01.2017, beendeten Beamte der Bundespolizei im Kieler Ostuferhafen die Reiseabsichten eines Mannes, der eigentlich nach Großbritannien wollte. Bei der Überprüfung der Identitätspapiere kam heraus, dass der 26-jährige Litauer zur Festnahme ausgeschrieben war. Er war in seinem Heimatland wegen Körperverletzung an einem Minderjährigen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Davon waren noch über 4 Monate abzusitzen. Sein Heimatland hatte daher einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen und zwar europaweit. Seine Reise war also vorerst beendet, der 26-jährige wird im Laufe des heutigen Tages durch die Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt.

