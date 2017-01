BPOLD-BBS: Präventions-Workshop der Bundespolizei für Langfahrt- und Weltumsegler

ein Dokument zum Download

Neustadt in Holstein (ots) - Unter dem Motto "Sicher ankommen" bietet die Bundespolizei Langfahrt- und Weltumseglern Anfang März einen Präventions-Workshop in Neustadt in Holstein an. Ziel des Workshops soll es sein, Langfahrtsegler Verhaltensregeln zur Gefahrenabwehr zu vermitteln sowie Hinweise für die Erstellung von Gefahrenplänen und die Risikobewertung von Passagen zu geben.

Der Workshop beginnt am Samstag, den 04. März um 13:00 Uhr und endet am Sonntag, den 05. März gegen Mittag.

Die Teilnahme ist kostenlos und es sind noch Plätze frei.

Interessenten können sich per E-Mail (bpol.see.ppz@polizei.bund.de) oder auch telefonisch (04561/4071-555) anmelden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell