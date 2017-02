BPOL-HB: Uelzener sammelt Strafanzeigen

Bremen (ots) - IC 2374 von Uelzen nach Lüneburg, 31.01.2017 / 15:00 Uhr

Ein 68-jähriger Mann aus Uelzen hat sich im IC Richtung Lüneburg nicht "gesellschaftsfähig" benommen - wieder mal.

Bundespolizisten beförderten den polizeibekannten Deutschen am Dienstagnachmittag auf Bitte des Zugbegleiters in Lüneburg an die frische Luft. Das war bitter nötig, allein wegen seiner Geruchsbelästigung durch Alkohol und Urin. Warum es den 68-Jährigen mit der Bahn immer wieder nach Hamburg zieht, ist unklar. Mehr als 250 bundespolizeiliche Vorgänge, mehrere Haftstrafen und Beförderungsverbote scheinen in den letzten drei Jahren keine Wirkung auf sein Verhalten gehabt zu haben.

Auf dem Bundespolizeirevier Uelzen ist der Mann ein "Stammkunde", der ohne Fahrausweise unterwegs ist und zuweilen durch Grölen, Beleidigungen und aggressives Verhalten auffällt. Zum Aufnehmen seiner Personalien ist kein Ausweis mehr erforderlich. Man kennt sich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell