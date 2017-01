BPOL-HB: Bahnhof Lübberstedt: Automatenknacker entkommen

Bremen (ots) - Bahnstrecke Bremen - Bremerhaven, 18.01.2017 / 02:10 Uhr

Nachtaktive Automatenknacker sind in der letzten Nacht am Bahnhof Lübberstedt unterwegs gewesen. Sie haben versucht, den Fahrausweisautomaten der Nordwestbahn aufzuhebeln. Kurz vor dem Eintreffen einer Bundespolizeistreife sind sie unerkannt entkommen, ließen aber zwei Stemmeisen am Tatort zurück. Kriminaltechnische Untersuchungen dauern an.

Nach der gleichen Methode und zur gleichen Nachtzeit waren Automatenknacker in Wremen (17.01.2017) und Oldenbüttel (07.01.2017) am Werk.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet darum, verdächtige Personen auf Bahnhöfen außerhalb der Personenbeförderungszeiten zu melden: Telefon 0421 - 16 29 95

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell