BPOL-HB: Schwarzfahrer in Lüneburg verhaftet

Bremen (ots) - Bahnhof Lüneburg, 15.01.2017 / 11:30 Uhr

Bei Ankunft des Zuges ME 81615 klickten in Lüneburg die Handschellen, als Bundespolizisten einen 33-jährigen Schwarzfahrer verhaftet haben.

Der Berliner war am Sonntag ohne Fahrschein in Harburg in den Zug gestiegen. Bei der Personalienfeststellung kam heraus, dass ein Strafbefehl im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten gegen ihn vorlag. Rund 950 Euro konnte der Mann nicht begleichen und musste ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen antreten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell