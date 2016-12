BPOL-HB: Fahrausweisautomaten in Loxstedt und Wingst aufgebrochen

Bremen (ots) - Landkreis Cuxhaven, 15.12. und 23.12.2016

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt in zwei Fällen von aufgebrochenen Fahrausweisautomaten an Bahnhöfen im Landkreis Cuxhaven. Nach dem Aufbruch des Automaten im Bahnhof Wingst vom 15.12.2016 gegen 02:00 Uhr wurde am 23.12.2016 zur gleichen Nachtzeit der Automat in Loxstedt mit brachialer Gewalt aufgehebelt. In beiden Fällen gelangten der oder die Täter an die Geldkassetten. Die Bahnautomaten wurden weitgehend zerstört und Sachschäden von jeweils bis zu 30.000 Euro verursacht.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise, Telefon 0421 / 16 29 95

