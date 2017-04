BPOL-HH: "Schwarzfahrer" wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme im Bahnhof Hamburg-Harburg

Hamburg (ots) - "Schwarzfahrer" wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme im Bahnhof Hamburg-Harburg-

Am 08.02.2017 gegen 21.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.44) im Bahnhof Harburg fest. Zuvor stellte ein Zugbegleiter den Mann in einem ICE auf der Fahrt von Hannover nach Hamburg ohne Fahrschein fest. Da sich der Fahrgast nicht ausweisen wollte wurde eine Streife der Bundespolizei nach Einfahrt des ICE im Bahnhof Harburg zur Feststellung der Personalien angefordert.

Die Überprüfung der Personaldaten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Mitte November 2016 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Leistungserschleichungen (Fahren in öffentl. Verkehrsmitteln ohne Fahrschein) sowie Diebstahlsdelikten gesucht. Der Mann hatte sich der Strafvollstreckung bislang entzogen und hat jetzt noch eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten zu verbüßen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest im Bundespolizeirevier ergab einen Wert von 1,81 Promille. Nach ärztlicher Kontrolle wurde der Mann aus Niedersachsen (Region Hannover) einer Haftanstalt zugeführt.

