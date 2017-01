BPOL-HH: Mann wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme im Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg (ots) - Mann wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme im Hamburger Hauptbahnhof-

Am 29.01.2017 gegen 15.15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.40) in der Wandelhalle im Hauptbahnhof fest. Zuvor belästigte der Mann Reisende im Reisezentrum und schrie dort ohne ersichtlichen Grund herum. Anschließend überprüfte eine Streife der Bundespolizei die Pesonalien des Mannes; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Mitte Januar 2017 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten in neun Fällen sowie Leistungserschleichungen in vier Fällen gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe sowie Verfahrenskosten in der Höhe von rund 1350 Euro bislang nicht gezahlt und war untergetaucht.

Jetzt hat der Gesuchte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen zu verbüßen. Der Mann war alkoholisiert; ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der gesuchte Mann einer Haftanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell