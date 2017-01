BPOL-HH: Vom Bruder vor der Haftanstalt bewahrt- Festnahme am Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg (ots) - Vom Bruder vor der Haftanstalt bewahrt- Festnahme am Hamburger Hauptbahnhof-

Am 28.01.2017 gegen 21.10 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.22) nach einem Fluchtversuch am Hauptbahnhof fest.

Der Mann fiel einer Präsenzstreife aufgrund seines aggressiven und ordnungsstörenden Verhaltens auf. Weiterhin provozierte der gebürtige Hamburger durch weitere gezielte Äußerungen gegen Polizisten die eingesetzten Bundespolizisten. Da der Mann Aufforderungen zum Unterlassen weiterer Störungen ignorierte wurden die Personalien überpüft.

Ergebnis: Zwei Ausschreibungen zur Festnahme.

Seit August 2016 wurde der Verurteilte mit zwei Haftbefehlen wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe von rund 1280 Euro bislang nicht gezahlt und hatte sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt. Jetzt sollte der Mann noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen verbüßen.

Nach Bekanntgabe der Festnahmeausschreibungen versuchte der 22-Jährigen zu flüchten. Der Mann wurde nach kurzer Verfolgung gestellt und gefesselt dem Bundespolizeirevier zugeführt.

Zur Abwendung der bevorstehenden Freiheitsstrafe erschien der Bruder des Gesuchten im Polizeirevier und zahlte über 1000 Euro der geforderten Geldstrafe ein. Die restliche Geldforderung konnte der Verurteilte selbst begleichen.

Der der Gesamtbetrag nunmehr bezahlt wurde konnte der gesuchte Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen das Polizerevier wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell