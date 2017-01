BPOL-HH: Zeuge einer Straftat wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Zeuge einer Straftat wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme durch Bundespolizei-

Am 27.01.2017 gegen 14.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.39) am Bahnhof Altona fest. Zuvor wurde der Mann nach einer Körperverletzung am Bahnhof als Zeuge vor Ort festgestellt. Die Überprüfung der Personalien des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Januar 2017 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Leistungserschleichungen (Fahren ohne Fahrschein in öffentl. Verkehrsmitteln) in insgesamt 12 Fällen gesucht. Der gebürtige Hamburger hatte eine geforderte Geldstrafe bislang nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 54 Tagen zu verbüßen.

Bundespolizisten veranlassten die Zuführung des Mannes in eine Haftanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell