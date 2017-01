BPOL-HH: Ein Jahr Feiheitsstrafe: Ladendieb wurde bereits per Haftbefehl gesucht

Hamburg (ots) - Ein Jahr Feiheitsstrafe: Ladendieb wurde bereits per Haftbefehl gesucht-

Am 22.01.2017 gegen 17.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.37) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor entwendete der Gesuchte eine Flasche Wodka in einem Geschäft im Bahnhof und versteckte die Flasche in seinem Jackenärmel. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und forderte eine Streife der Bundespolizei an. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Anfang Januar 2017 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten in 13 Fällen, räuberischem Diebstahls, Beleidigung und Leistungserschleichungen gesucht.

Der Mann hat jetzt noch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr zu verbüßen. Bundespolizisten veranlassten die Zuführung des Gesuchten in eine Haftanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell