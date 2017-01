BPOL-HH: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Diebes-Duo in der City fest- Zuführung in die U-Haftanstalt

Hamburg (ots) - Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Diebes-Duo in der City fest- Zuführung in die U-Haftanstalt-

Am 19.01.2017 gegen 14.55 Uhr nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei ein Diebes-Duo (m.29, w.28) nach einem Handy-Diebstahl (Wert: 300 Euro) in der Spitalerstraße fest. Den Tatverdächtigen werden zwei weitere arbeitsteilig durchgeführte Taschendiebstähle (2x entwendete Geldbörsen: 420 Euro Bargeld) zur Last gelegt. Die rumänischen Staatsangehörigen wurden gefesselt zum PK 11 der Hamburger Polizei verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte über das LKA 116 die Zuführung in die U-Haftanstalt zur Haftprüfung.

Zuvor geriet das Duo am Hamburger Hauptbahnhof durch das tätertypische Verhalten in das Visier der eingesetzten Zivilfahnder. Während der weiteren Observation betrat die Beschuldigte kurzfristig mehrere Geschäfte in der Spitalerstraße; ihr "Partner" wartete jeweils vor den Geschäften und sicherte das Umfeld ab. In einem Bekleidungsgeschäft entdeckte die Beschuldigte (w. 28) dann ein geeignetes Opfer. Die Tatverdächtige deckte ihre Hand mit einem Bekleidungsstück ab und entwendete einer Kundin (w.32) blitzschnell das mitgeführte Smartphone (Wert: 300 Euro) aus der Jackentasche. Die Geschädigte war beim Einkauf abgelenkt und hatte den Diebstahl nicht bemerkt. Die Beschuldigte verließ nach der Tathandlung zügig das Geschäft und wurde anschließend gemeinsam mit ihrem Partner festgenommen. Das Handy konnten Zivilfahnder der Bundespolizei in der Handtasche der Beschuldigten auffinden und sicherstellen.

Zwei weitere Taten werden dem Diebes-Duo zur Last gelegt.

1.) Nach jetzigem Sachstand entwendeten die Tatverdächtigen einer Rentnerin (w.77) am 13.01.2017 in einem Lebensmittelgeschäft (St. Georg, Lange Reihe) arbeitsteilig die Geldbörse aus ihrer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche. Dabei sicherte der Beschuldigte die Tathandlung seiner Partnerin ab. Das Bargeld in der Höhe von 170 Euro wurde entnommen und die Geldbörse in einem Regal in dem Geschäft abgelegt. Das Duo wurde durch Beamte der Hamburger Polizei vorläufig festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und nach Zahlung von Sicherheitsleistungen wieder entlassen.

2.) Aufgrund von vorhandenen Videoaufzeichnungen konnten die beiden Beschuldigten nach einem weiteren Diebstahl in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof von Ermittlern der Bundespolizei identifiziert werden. Die rumänischen Staatsangehörigen sind dringend verdächtig, am 08.01.2017 einer Kundin (w.34) wiederum arbeitsteilig aus der am Boden abgestellten Handtasche die Geldbörse entwendet zu haben. Der Beschuldigte (29) entnahm danach das Bargeld (250 Euro) und steckte die leere Geldbörse wieder in die Handtasche. Seine Partnerin (w.28) deckte die Tathandlung ab. Die weiteren Ermittlungen werden vom LKA 116 geführt.

Die Bundespolizei rät: Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen - Schützen Sie sich vor Taschendiebstahl! Führen Sie Handys und Geldbörsen nur in verschlossenen Innentaschen mit sich. Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen. Stellen Sie Handtaschen und Reisegepäck nicht unbeaufsichtigt ab.

