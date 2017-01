BPOL-HH: Alkoholisierten Aggressor im Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen

Hamburg (ots) - Alkoholisierten Aggressor im Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen-

Am 18.01.2017 gegen 05.00Uhr nahmen Bundespolizisten einen alkoholisierten Mann (m.29) im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam. Nach jetzigem Sachstand belästigte der Mann zuvor in aggressiver Weise Reisende und spuckte diese aus nicht nachvollziehbaren Gründen an. Gegenüber angeforderten Bundespolizisten verhielt sich der Mann äußerst renitent und musste gefesselt dem Bundespolizeirevier zugeführt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Nach entsprechender Ausnüchterung wurde der Mann wieder entlassen. An dem Einsatz waren auch Mitarbeiter der DB-Sicherheit beteiligt.

