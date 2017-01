BPOL-HH: Über drei Promille- Bundespolizei nimmt Whisky-Dieb in Gewahrsam

Hamburg (ots) - Über drei Promille- Bundespolizei nimmt Whisky-Dieb in Gewahrsam-

Am 15.01.2017 gegen 12.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen betrunkenen Mann (m. 29) nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft im Bahnhof Altona in Gewahrsam. Der Mann entwendete zuvor trotz der starken Alkoholisierung eine Flasche Whisky und wurde bei dem Diebstahl von einem Ladendetektiv beobachtet. Zur Feststellung der Personalien wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert. Der polizeilich bekannte Mann verhielt sich völlig unkooperativ und musste dem Bundespolizeirevier zugeführt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Ein Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest; im Anschluss bekam der 29-Jährige in einer Gewahrsamszelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

