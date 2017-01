BPOL-HH: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Taschendieb fest- Zuführung in die U-Haftanstalt

Hamburg (ots) - Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Taschendieb fest- Zuführung in die U-Haftanstalt-

Am 15.01.2017 gegen 08.15 Uhr nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei einen mutmaßlichen Taschendieb (m.40) in der Talstraße (St. Pauli) nach einem Handy-Diebstahl fest. Der Beschuldigte fragte einen Mann (m.30) zuvor nach einer Zigarette und entwendete dem Geschädigten während des Gesprächs das mitgeführte Handy aus der Jackentasche. Eingesetzte Zivilfahnder observierten den Mann bereits seit ca. 90 Minuten und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Das gestohlene Handy wurde aufgefunden und konnte dem Geschädigten anschließend wieder ausgehändigt werden. Der algerische Staatsangehörige wurde zuständigkeitshalber über das LKA 26 der U-Haftanstalt zur Haftprüfung zugeführt.

Hinweis: Vor der Festnahme geriet der Beschuldigte nach zwei versuchten Taschendiebstählen in das Visier der Fahnder. Der 40-Jährige griff im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn einem auf einer Sitzbank am Bahnsteig schlafenden Mann in die Jackentasche. Im weiteren Verlauf verließ der Tatverdächtige die S-Bahnstation und betrat ein Lokal auf der Reeperbahn. Hier griff der Beschuldigte einer Frau in die mitgeführte Handtasche. In beiden Fällen erlangte der Mann kein Diebesgut.

Die Bundespolizei rät: Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen - Schützen Sie sich vor Taschendiebstahl! Führen Sie Handys und Geldbörsen nur in verschlossenen Innentaschen mit sich. Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell