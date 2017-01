BPOL-HH: Stark alkoholisierter Mann spuckt DB-Mitarbeiterin ins Gesicht

Hamburg (ots) - Stark alkoholisierter Mann spuckt DB-Mitarbeiterin ins Gesicht-

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei spuckte ein Mann (m.32) am 03.01.2017 gegen 00.05 Uhr zunächst einer DB-Mitarbeiterin an einem Service Point im Hauptbahnhof ins Gesicht und beleidigte die Geschädigte anschließend auf übelste Weise.

Zuvor trat der Beschuldigte an den Schalter am Service Point heran und erkundigte sich bei der DB-Mitarbeiterin nach einem nahegelegenen Kiosk. Aufgrund der starken Alkoholisierung konnte der Mann offensichtlich die mehrfach erteilte Information nicht verstehen und spuckte der Geschädigten daraufhin gezielt in ihr Gesicht. Anschließend beleidigte der Aggressor die DB-Mitarbeiterin mit übelsten "Kraftausdrücken". Ein DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter konnte den Mann trotz Widerstandshandlungen bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei festhalten. Der äußerst aggressive Beschuldigte wurde dem Bundespolizeirevier zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,95 Promille. Gegen den polizeilich bekannten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Kontrolle durch eine RTW-Besatzung wurde der deutsche Staatsangehörige wieder entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell