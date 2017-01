BPOL-HH: Per Haftbefehl gesucht: Festnahme am Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg (ots) - Per Haftbefehl gesucht: Festnahme am Hamburger Hauptbahnhof-

Die Suche nach seinem entlaufenden Hund wurde einem gesuchten Mann (m.23) am 03.01.2017 zum Verhängnis. Der Mann erschien gegen 21.30 Uhr in der Sicherheitswache am Hauptbahnhof und wollte das "Verschwinden" seines Hundes melden. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Ende November 2016 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht. Der deutsche Staatsangehörige wurde im März 2016 rechtskräftig wegen Diebstahlsdelikten zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde zunächst zur Bewährung ausgesetzt. Da der Mann zwischenzeitlich gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte wurde er nunmehr zur Festnahme ausgeschrieben.

Bundespolizisten veranlassten die Zuführung des Gesuchten in eine Haftanstalt.

