BPOL-HH: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Diebes-Trio fest- Ein Foto vom Diebesgut wird zeitnah eingestellt

Hamburg (ots) - Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Diebes-Trio fest- Ein Foto vom Diebesgut wird zeitnah eingestellt-

Am 02.01.2017 gegen 14.15 Uhr nahmen Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hamburg nach umfangreichen Observationsmaßnahmen ein Diebes-Trio (m.22,35,42) in einem Geschäft im Phönix Center (Harburg) nach einem Ladendiebstahl vorläufig fest. Gemeinschaftlich und arbeitsteilig entwendeten die polizeilich bekannten Beschuldigten in dem Geschäft insgesamt 62 alkoholische Mixgetränkedosen im Wert von rund 196 Euro (siehe Foto). Das Diebesgut verstauten die Tatverdächtigen direkt in einer mitgeführten Kühltasche und in einem Rucksack. Nach Verlassen des Geschäftes wurde das Trio von den eingesetzten Fahndern festgenommen. Das Diebesgut wurde zunächst sichergestellt. Zuständigkeitshalber (Festnahme auf Stadtgebiet) wurden die rumänischen Staatsangehörigen dem PK 46 der Polizei Hamburg zugeführt. Gegen das Trio wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet; nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen.

Hinweis: Das Trio fiel den Fahndern bereits nach Diebstahlsversuchen im Hamburger Hauptbahnhof auf. Die Beschuldigten fuhren im weiteren Verlauf mit einer S-Bahn der Linie S 3 bis nach Harburg und wurden von den eingesetzten Zivilfahndern bis zur Tathandlung im Phönix Center observiert.

