BPOLD-B: Zoll und Bundespolizei decken zwei PKW-Schleusungen auf

Frankfurt (Oder) (ots) - Am Montag deckten Einsatzkräfte gleich zwei Schleusungen auf der Bundesautobahn 12 auf. Zwei mutmaßliche Schleuser wurden vorläufig festgenommen.

Montagfrüh gegen 5:15 Uhr stoppte eine Streife der Bundeszollverwaltung einen PKW mit polnischer Zulassung an der Anschlussstelle West. Alarmierte Bundespolzisten übernahmen den Sachverhalt vor Ort. Neben dem 25-jährigen Fahrer befanden sich zwei Männer aus Pakistan im Fahrzeug. Die beiden 32-Jährigen konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Gegen den ukrainischen Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern ermittelt. Die Geschleusten müssen sich wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise nach Deutschland verantworten. Ein Pakistani stellte ein Schutzersuchen. Er wurde an die Zentrale Aufnahmestelle weitergeleitet. Die Bundespolizei beabsichtigt, seinen Landsmann am Dienstag den polnischen Behörden zu übergeben.

Gegen 14:15 Uhr stoppten Bundespolizisten dann einen 36-jährigen Polen bei der Einschleusung von vier türkischen Staatsangehörigen an der Anschlussstelle Mitte. Zur Kontrolle händigten die Insassen zunächst totalgefälschte tschechische Identitätskarten aus. Auf Vorhalt der Urkundenfälschung händigten sie türkische Reisepässe und Identitätskarten aus. Die Bundespolizei leitete gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern ein. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro konnte der Pole die Dienststelle wieder verlassen. Gegen die Geschleusten wird nunmehr wegen unerlaubter Einreise ermittelt. Es ist beabsichtigt, sie an die Zentrale Ausländerbehörde weiterzuleiten.

