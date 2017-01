BPOLD-B: Bundespolizisten nehmen Sprayer-Duo fest

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots) - Samstagabend nahmen Bundespolizisten zwei Sprayer zwischen den Bahnhöfen Lichterfelde Ost und Südkreuz fest. Die beiden Berliner beschmierten zuvor eine Schallschutzwand auf rund 15 Quadratmetern.

Gegen 17:15 Uhr bemerkten die Beamten Graffiti an einer Schallschutzwand auf der Fernbahnstrecke zwischen den beiden Bahnhöfen. Die Beamten beobachteten zwei junge Männer (22 und 23 Jahre) am Tatort, als sie gerade ihre Schmierereien fotografierten. Mit noch frischen Farbanhaftungen an den Händen gaben die Berliner die Tat in der Erstbefragung zu. Die Beamten stellten diverse Sprayerutensilien sicher und nahmen die beiden jungen Männer mit in die Dienststelle.

Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die bislang polizeilich unauffälligen jungen Männer ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen und Sicherstellung weiterer Beweismittel konnten die Berliner die Dienststelle wieder verlassen.

