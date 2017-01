BPOLD-B: Verdächtiges Pulver im Zug gefunden

Berlin - Lichtenberg (ots) - Bei Wartungsarbeiten an einem Zug aus Amsterdam kam bereits am Montag ein nicht alltäglicher Fund ans Licht. Ein Techniker fand in der Verkleidung des Zuges versteckt mehrere Päckchen mit über drei Kilogramm einer pulverähnlichen Substanz auf.

Nach Ankunft des Eurocity-Zuges 149 aus Amsterdam am Montag in Berlin, überprüfte ein Techniker gerade die Wasseraufbereitungsanlage des Zuges, als er mehrere verdächtige Päckchen fand. Die schwarz verpackten Gegenstände mit einer pulverähnlichen Substanz übergab der Bahnmitarbeiter nun der Bundespolizei. Die Bundespolizisten stellten die fünf Päckchen mit einem Gesamtgewicht von circa 3,5 Kilogramm sicher. Die Analyse des Inhalts und die weiteren Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt Berlin.

