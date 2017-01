BPOLD-B: Untersuchungshaft für einen Betrüger

Küstrin-Kietz (Märkisch Oderland) (ots) - Bundespolizisten nahmen am Dienstag einen per Haftbefehl gesuchten Computerbetrüger fest.

Die Polizeibeamten vom Bundespolizeirevier in Manschnow kontrollierten einen 30-jährigen Polen gegen 16:30 Uhr in der Regionalbahn zwischen Küstrin-Kietz und Berlin-Lichtenberg. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass das Amtsgericht Tiergarten den jungen Mann suchte. Wegen wiederholter Betrugshandlungen soll er sich vor einem Richter verantworten. Da er nicht über einen festen Wohnsitz verfügt und Fluchtgefahr bestand, ordnete das Amtsgericht Untersuchungshaft an.

Bundespolizisten beendeten jetzt die Suche und vollstreckten den Haftbefehl. Den 30-Jährigen brachten sie noch am Dienstagabend in den zentralen Polizeigewahrsam nach Berliner.

