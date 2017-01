BPOLD-B: Bundespolizei nimmt 6 Graffiti-Sprayer innerhalb von 12 Stunden fest

Berlin - Tempelhof-Schöneberg/Steglitz-Zehlendorf (ots) - Vergangene Nacht nahmen Bundespolizisten vier junge Männer aus Großbritannien fest nachdem sie eine S-Bahn am Bahnhof Wannsee besprühten. Nur zwölf Stunden zuvor gingen der Bundespolizei bereits zwei weitere Sprayer aus Tschechien ins Netz.

Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei die vier Männer in der Nähe des S-Bahnhofs Wannsee beim Besprühen einer abgestellten S-Bahn. Die Männer im Alter zwischen 23 und 34 Jahren beschmierten den Zug auf einer Gesamtfläche von rund 30 Quadratmetern. Kurz darauf gelang es den Einsatzkräften beim Zugriff alle vier Sprayer aus Großbritannien noch im Bahnhof festzunehmen. Die Beamten nahmen die Männer mit in die Dienststelle und stellten diverse Sprayerutensilien und weiteres Beweismaterial sicher. Die Bearbeitungen im Zuge des Ermittlungsverfahrens dauern weiter an.

Etwa zwölf Stunden zuvor gelang Bundespolizisten bereits die Festnahme zwei weiterer "Graffiti-Touristen". Donnerstagmittag, gegen 11:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei Personen beim Besprühen einer S-Bahn am Bahnhof Südkreuz und informierte die Polizei. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen kurz darauf eine 24-jährige Tschechin und ihren 23-jährigen Landsmann nicht weit vom Tatort entfernt fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Sicherstellung diverser Sprayerutensilien setzten die Beamten das Sprayer-Duo wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

