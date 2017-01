BPOLD-B: Reisender mit Drogen unterwegs

Angermünde (Uckermark) (ots) - Bundespolizisten haben Donnerstagabend in der Regionalbahn von Berlin nach Stralsund einen 25-jährigen Reisenden vorläufig festgenommen.

Gegen 21:30 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei zum Bahnhof in Angermünde gerufen, da im einfahrenden Zug ein junger Mann ohne gültigen Fahrausweis mitfuhr. Der 25-jährige Kameruner hatte keine Ausweisdokumente bei sich und wurde zur Personalienfeststellung mit in die Diensträume der Bundespolizeiinspektion Angermünde genommen. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war seine Duldung für den legalen Aufenthalt in Deutschland abgelaufen. Weiterhin fanden die Beamten in seinem Rucksack Cannabis und beschlagnahmten es.

Der 25-Jährige wird sich jetzt nicht nur wegen des Erschleichens von Leistungen, sondern auch wegen unerlaubten Aufenthaltes und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes verantworten müssen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er aus der Polizeiobhut entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell