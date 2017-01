BPOLD-B: Zwangseinweisung in Klinikum

Berlin-Friedrichshain (ots) - Einen augenscheinlich verwirrten 26-Jährigen kontrollierten Bundespolizisten am Montagmittag in der Haupthalle des Berliner Ostbahnhofes. Gegen die Kontrolle wehrte sich der Mann und schlug in Richtung der Beamten. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens brachten die Polizisten den 26 Jahre alten Mann zu Boden und fesselten ihn.

Rettungskräfte untersuchten den körperlich unverletzten Mann und ein Arzt veranlasste die Einweisung in ein Krankenhaus, um den Grund seines auffälligen Verhaltens herauszufinden. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein.

