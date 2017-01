BPOLD-B: Auseinandersetzung am S-Bahnsteig

Berlin-Mitte (ots) - Am Ringbahnsteig des S-Bahnhofs Gesundbrunnen griff am Montagnachmittag ein 44-Jähriger einen schlafenden Mann an und verletzte ihn dabei leicht. Rettungskräfte versorgten den Verletzten noch vor Ort.

Nach bisherigen Ermittlungen schlief das 46 Jahre alte Opfer aufgrund seiner Alkoholisierung auf einer Bank am S-Bahnsteig. Kurz vor 17 Uhr attackierte der 44-Jährige den Schlafenden unvermittelt und fuhr danach mit der S-Bahn davon. Eine Zeugin des Vorfalls informierte die Polizei und verfolgte den Täter, weshalb er von der Berliner Polizei am S-Bahnhof Storkower Straße aufgegriffen werden konnte.

Bundespolizisten übernahmen den Angreifer und leiteten ein Strafverfahren gegen den 44-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell