BPOLD-B: Körperverletzung und Widerstand

Berlin-Spandau (ots) - Bundespolizisten nahmen am Sonntagnachmittag einen 28-Jährigen in Gewahrsam, der zuvor einen Beamten trat und Widerstand gegen die Polizeimaßnahmen leistete.

Ausgangspunkt war, als der Mann gegen 16:30 Uhr aggressiv im Bahnhof Spandau die Fahrgäste anbettelte. Die Beamten kontrollierten den 28-Jährigen und erteilten ihm einen Platzverweis. Dem kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach und fing an aggressiv in Richtung der Polizisten mit den Armen zu fuchteln. Als Konsequenz legten die Beamten den Mann Handfesseln an. Nun versuchte er sich loszureißen und trat einem Beamten gegen den Oberschenkel.

Es folgte die Gewahrsamnahme des Mannes und er wurde zur Dienststelle gebracht. Dort leiteten die Bundespolizisten ein Strafverfahren gegen ihn ein und entließen den 28-Jährigen nach dem alle Maßnahmen abgeschlossen waren.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell