BPOLD-B: Opfer hält Taschendieb fest

Berlin (ots) - Fahrgäste eines ICE nach Düsseldorf hielten gestern Morgen am Bahnhof Spandau einen mutmaßlichen Taschendieb fest. Er soll zuvor Bargeld aus der Jacke seines Opfers entwendet haben.

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr soll der Mann in einem ICE nach Düsseldorf einem Fahrgast aus der Jackentasche Bargeld entwendet haben. Sein Opfer bemerkte die Tat und hielt den Tatverdächtigen zusammen mit weiteren Reisenden bis zum Halt am Bahnhof Spandau fest. Beamte der Landes- und Bundespolizei nahmen den 40-Jährigen fest und stellten bei ihm 300 Euro Bargeld sicher. Das 32-jährige Opfer erhielt das Geld noch vor Ort zurück. Gegen den Mann aus Algerien ermittelt nun die Bundespolizei wegen Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell