BPOLD-B: Graffiti-Sprayer aus "Down Under" festgenommen

Berlin Marzahn-Hellersdorf (ots) - Heute Nacht nahmen Sicherheitsdienstmitarbeiter und Bundespolizisten am Bahnhof Ahrensfelde einen Australier fest. Er soll, zusammen mit einem Komplizen, eine S-Bahn besprüht haben.

Bahnmitarbeiter beobachteten den Mann am Dienstag gegen 23:45 Uhr, wie er zusammen mit einer weiteren Person eine abgestellte S-Bahn am Bahnhof Ahrensfelde besprühte. Alarmierte zivile und uniformierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen im Zusammenwirken mit dem Sicherheitsdienst der S-Bahn einen 21-jährigen Mann am Tatort fest. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Gegen den Australier leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,00 Euro an. Nachdem er das Geld bei den Ermittlern hinterlegt hatte, konnte der junge Mann aus "Down Under" die Dienststelle wieder verlassen.

Die Bundespolizei verzeichnet in ihrem Zuständigkeitsbereich einen stark ansteigenden Anteil von sogenannten "Graffiti-Touristen". Lag der Anteil von Tatverdächtigen aus EU-Staaten im Jahr 2015 bei rund 11 Prozent, so liegt er im Jahr 2016 (Januar bis November) bei über 30 Prozent. Australier führen das Feld der Nationalitäten von Tatverdächtigen aus nicht EU-Staaten an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell