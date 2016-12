BPOLD-B: Mann randaliert vor Bundespräsidialamt

Berlin-Tiergarten (ots) - Bundespolizisten am Bundespräsidialamt mussten sich heute Morgen mit Pfefferspray gegen einen Mann zur Wehr setzen, der sie mit einem Ast angriff. Die Beamten nahmen den Angreifer fest.

Am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr stellte sich der Mann in den Bereich der Hauptzufahrt des Bundespräsidialamtes am Spreeufer und blockiert so den Zufahrtsweg. Zum Schutz des Bundespräsidialamtes eingesetzte Beamte der Bundespolizei erteilten dem 28-Jährigen daraufhin einen Platzverweis und forderten ihn auf, den Bereich zu verlassen. Der junge Mann nahm daraufhin einen ca. 40 cm langen und vier cm dicken Ast eines Baumes auf und versuchte die Beamten durch den Zaun anzugreifen. Trotz Aufforderung, den Ast wegzulegen, setzte der Mann mit Wohnort in Sachsen seine Angriffe fort. Die Bundespolizisten setzten daraufhin ihr Pfefferspray ein und nahmen den Angreifer fest. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er blieb auf freien Fuß. Die Beamten sind durch die Attacke nicht verletzt worden.

