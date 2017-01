BPOL-BXB: Sturmtief Egon beeinträchtigte den Bahnverkehr im gesamten Saarland

1 weiterer Medieninhalt

Saarbrücken (ots) - Das Sturmtief Egon ist im Saarland angekommen. Umgestürzte Bäume behinderten fast den gesamten Bahnverkehr im Saarland und hielten Bundespolizei und DB AG in Atem. Betroffen waren die Strecken Lautzkirchen-St. Ingbert, Türkismühle nach Neunkirchen, Bexbach-Homburg, Lebach-Illingen und Neunkirchen-Quierschied-. Die Reisenden musste in allen Fällen die Weiterfahrt mit dem Taxi antreten. Keiner der Reisenden wurden ver-letzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an den Triebfahrzeugen und Oberleitung.

