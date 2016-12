BPOL-BXB: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Saarbrücken (ots) - Nach dem Anschlag in Berlin arbeitet die Bundespolizei mit ihren getroffenen Maßnahmen auf einem hohen Niveau. Kräfte der Bundespolizeiinspektion Bexbach werden offen und verdeckt eingesetzt. Die Streifen am Hauptbahnhof in Saarbrücken sind mit Schutzausstattung und Maschinenpistole ausgestattet. Im Rahmen dieser Fahndungsmaßnahmen verhafteten Beamten des Bundespolizeirevieres Saarbrücken Hauptbahnhof heute Vormittag, zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr, gleich zwei Straftäter, die mit Haftbefehl gesucht wurden. Ein 23 jähriger Deutscher war von der Staatsanwaltschaft Saar-brücken wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben. Damit er Weihnachten nicht im Gefängnis verbringen muss, hat er den haftbefreienden Betrag in Höhe von 412EUR gezahlt. Ein 37 jähriger Deutscher wurde von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Erschleichung von Leistungen gesucht. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA Saarbrücken eingeliefert.. Zusätzlich wurden bei dem 37 Jährigen noch Betäubungsmittel festgestellt. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bexbach, übermittelt durch news aktuell