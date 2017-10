BPOL-KL: Bundespolizei nimmt zwei Hunde in Obhut

Scheibenhardt; Neulauterburg; Mainz (ots) - Am Samstag nahm die Bundespolizei zwei entlaufene Hunde in Obhut. Gegen 8.20 Uhr entdeckten Bundespolizisten einen freilaufenden Hund auf der L545 zwischen Scheibenhardt und Neulauterburg. Die Streife aus dem Revier Bienwald nahm den Hund der Rasse Kangal in Obhut und übergab ihn anschließend dem Tierheim Landau. Gegen 16.20 Uhr informierte ein Zugbegleiter die Bundespolizei über einen herrenlosen Hund in der Regionalbahn nach Mainz. Die Mainzer Bundespolizisten nahmen den Hund am Hauptbahnhof in Empfang und kümmerten sich auf ihrer Dienststelle um ihn bis die Feuerwehr ihn übernahm.

