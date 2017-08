BPOL-KL: Notorischer Dieb am Hauptbahnhof Kaiserslautern verhaftet

Kaiserslautern (ots) - Die Bundespolizei verhaftete gestern Nacht, gegen 23.30 Uhr einen 51-Jährigen am Hauptbahnhof Kaiserslautern. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann vom Amtsgericht Trier mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte im November letzten Jahres eine Tankstelle in Trier bestohlen und war nicht zu seinem Gerichtstermin erschienen. Da der Zweibrücker in der Vergangenheit bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Nachdem er die Nacht bei der Bundespolizei verbringen musste, wird er am Morgen einem Haftrichter vorgeführt, der dann über das Strafmaß entscheidet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell