BPOL-KL: Frau greift Bahnmitarbeiter und Bundespolizisten an

Kaiserslautern (ots) - Heute Morgen, gegen 10.20 Uhr leistete eine Frau am Hauptbahnhof Kaiserslautern Widerstand gegen Bundespolizeibeamte und Prüfer der Deutschen Bahn AG. Die 49-Jährige fuhr ohne Fahrschein mit dem ICE von Frankfurt nach Kaiserslautern. Bei einer Kontrolle durch den Prüfdienst, weigerte sie sich ihren Personalausweis vorzuzeigen, weshalb diese die Bundespolizei in Kaiserslautern verständigten. Die Dänin verhielt sich sehr aggressiv, beschimpfte zunächst die Beamten auf unterschiedlichen Sprachen und spuckte in ihre Richtung. Mehrere Versuche die Frau zu beruhigen scheiterten. Sie leistete den Aufforderungen der Polizeibeamten keine Folge. Die Touristin griff sowohl die Bundespolizisten als auch einen der beiden Zugbegleiter körperlich an, kniff sie, drohte zu schlagen und griff sich in ihrer Kleidung fest. Bei einem Versuch zu fliehen, wäre die Frau beinahe ins Gleisbett gefallen, hätten die Polizisten sie nicht festgehalten. Die Schwarzfahrerin wurde, in Begleitung des Ordnungsamtes, mit einem Rettungswagen in eine psychiatrische Klinik verbracht. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

