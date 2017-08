BPOL-KL: Person auf den Gleisen - Zug muss Vollbremsung machen - Zeugen gesucht

Bingen (ots) - Heute Nacht, gegen 23.15 Uhr wurde in Bingen eine Person beinahe von einem Zug erfasst. Der Unbekannte überquerte den Bahnübergang bei der Drususbrücke, obwohl die Schranken geschlossen waren. Nur durch eine Schnellbremsung, verhinderte eine herannahende Regionalbahn den Zusammenstoß mit dem Mann. Ein Zeuge beobachtete, dass eine etwa 60-jährige männliche Person in Richtung Weiler lief, die stark alkoholisiert schien. Bundespolizisten aus Mainz fahndeten nach der Person, fanden sie jedoch nicht. Die Bundespolizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wenn Sie Angaben zur Person oder Sache machen können, wenden Sie sich bitte an die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern (Tel. 0631/34073-0 oder www.bundespolizei.de). Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Gefahren in und an den Bahnanlagen hin. Bahnanlagen und Eisenbahngleise dürfen nur an den dafür vorgesehenen Stellen - unter Beachtung einer besonderen Sorgfaltspflicht - betreten oder überquert werden. Neben der erheblichen Eigengefährdung bei unerlaubten Gleisüberschreitungen können bei Gefahrenbremsungen auch Reisende im Zug verletzt werden. Darüber hinaus kann es zu zivilrechtlichen Schadensersatzforderungen der jeweiligen Eisenbahnverkehrsgesellschaft kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell