BPOL-KL: Haftbefehle in Mainz - Gesuchte Schwarzfahrerin stellt sich freiwillig bei der Bundespolizei

Mainz (ots) - Am Wochenende nahmen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Mainz zwei Personen mit Haftbefehl fest. Beide waren vom Amtsgericht Mainz wegen Schwarzfahrens verurteilt worden. Eine 37-jährige Frau meldete sich am Samstag gegen 14 Uhr freiwillig auf dem Bundespolizeirevier und gab an gesucht zu werden. Eine Überprüfung durch die Beamten bestätigte dies. Da die aus Bergisch Gladbach stammende Frau die geforderte Geldstrafe von 900 Euro nicht aufbringen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach gebracht. Dort muss sie nun ersatzweise eine Strafe von 60 Tagen absitzen. In der Nacht auf Sonntag wurde gegen 2.40 Uhr ein Wohnsitzloser am Hauptbahnhof Mainz kontrolliert. Er war zu einer Strafe von 600 Euro verurteilt worden. Auch der 33- Jährige konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und sitzt nun für 40 Tage im Gefängnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell