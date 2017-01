BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Hauptbahnhof

Mainz (ots) - Bereits am Freitagmittag gegen 14 Uhr verhafteten Bundespolizisten einen 43-Jährigen im Hauptbahnhof Mainz. Der Mann war in zwei Fällen wegen Schwarzfahrens und wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Dresden und Mannheim mit insgesamt drei Haftbefehlen gesucht worden. Da er die Geldstrafe von insgesamt 540 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun 60 Tage in Haft. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell