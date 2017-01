BPOL-KL: 29-Jähriger am Hauptbahnhof Landau verhaftet

Landau in der Pfalz (ots) - Bei einer Kontrolle eines 29-Jährigen am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr im Hauptbahnhof Landau stellten Bundespolizisten des Revier Bienwald fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der Wohnsitzlose wurde im Juni 2016 vom berliner Amtsgericht Tiergarten wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1635 Euro verurteilt worden. Da er die Strafe nicht bezahlen konnte, muss er nun 109 Tage ins Gefängnis. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht.

