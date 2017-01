BPOL-KL: Bundespolizei sucht Zeugen nach Messerangriff im Zug

Grünstadt, Weisenheim am Sand, Freinsheim (ots) - Bereits am 19. Dezember letzten Jahres gegen 12.30 Uhr kam es im Zug zwischen Grünstadt und Weisenheim am Sand zu einem Streit zwischen einem 25- und einem 50- jährigen Mann. In Folge der verbalen Auseinandersetzung im Bereich der Zugtoilette zog der Jüngere ein Messer und hielt es seinem Gegenüber an den Hals. Der Geschädigte konnte das Messer wegdrücken und verließ den Zug in Weisenheim am Sand. Der Beschuldigte stieg bereits zuvor in Freinsheim aus. Der Täter konnte im Nachgang ermittelt werden. Im Zugabteil saßen mehrere Personen, welche den Vorfall mitbekommen haben müssten.

Zur genauen Sachverhaltsaufklärung bittet die Bundespolizei nun Zeugen des Vorfalls, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern 0631/340730, oder über das Internet www.bundespolizei.de zu melden.

