BPOL-KL: Täter stellen sich nach Körperverletzung -Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei erfolgreich

Hochspeyer, Kaiserslautern (ots) - Knapp fünf Stunden nachdem die Bundespolizei Kaiserslautern gestern zwei Männer mit Fahndungsfoto gesucht hatte, erschienen diese bei der Sicherheitswache der Polizeiinspektion Landstuhl auf der Airbase Ramstein. Eine Bekannte der Tatverdächtigen hatte die Beiden in den Medien gesehen und erkannt. Daraufhin stellten sich die 46 und 49 Jahre alten Amerikaner der Polizei. Die Tatverdächtigen werden beschuldigt im September auf der Rückfahrt vom Bad Dürkheimer Wurstmarkt einen 30-jährigen Amerikaner durch Tritte und Schläge verletzt zu haben. Am heutigen Tag werden die Männer vernommen. Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

