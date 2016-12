BPOL-KL: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung nach dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt am Bahnhof in Hochspeyer

Hochspeyer, Kaiserslautern (ots) - Die Bundespolizei Kaiserslautern sucht mit Fahndungsfotos nach zwei Männern, die am 11. September gegen 00:10 Uhr am Bahnhof in Hochspeyer einen 30-jährigen Amerikaner schwer verletzten. Auf der Rückfahrt vom Bad Dürkheimer Wurstmarkt kam es in einer Regionalbahn RB38286 nach Kaiserslautern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzungen zwischen dem Opfer und zwei afroamerikanischen Männern. Bei Halt des Zuges in Hochspeyer schlugen und traten die Männer auf den Geschädigten ein. Mit Hilfe von Zeugenaussagen und der Videoauswertung konnten die Schläger erkannt werden. Beide sind etwa 30-35 Jahre alt, haben dunkle Hautfarbe, eine kräftige Figur und tragen Glatze. Einer der Täter war etwa 1,70-1,80m groß und hatte einen auffälligen Ziegenbart. Am Tattag trug er ein hell, gestreiftes Polo-Shirt. Der zweite Täter, etwa 1,80-1,85m groß trug ein weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck. Die zwei Täter waren beide in weiblicher Begleitung. Alle vier verließen die Regionalbahn beim Halt in Hochspeyer.

Aufgrund der Schwere der Tat hat das Amtsgericht Kaiserslautern nun die Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Wer Hinweise auf die gesuchten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern 0631/340730, oder über das Internet www.bundespolizei.de zu melden.

