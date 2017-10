BPOL-TR: Drogen im vergessenen Rucksack: Bundespolizei ermittelt Eigentümer

Koblenz (ots) - Ein 51- jähriger Mann aus dem Raum Traben-Trarbach vergaß am Samstagnachmittag seinen Rucksack in einer Regionalbahn. Der in dem Reisezug eingesetzte Zugbegleiter fand das Gepäckstück und übergab es der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz.

Diese entdeckten in der Außennetztasche des Rucksacks über neun Gramm Amphetamine. Der Eigentümer war schnell ausgemacht. Neben den Drogen befand sich sein Bundespersonalausweis in der Tasche.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefanie Klein

Telefon: +49 651 43 678-1008

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell