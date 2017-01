BPOL-TR: Gesuchter Straftäter klingelt bei Bundespolizei

Koblenz (ots) - Da staunten die Beamten des Bundespolizeireviers am Hauptbahnhof Koblenz nicht schlecht, als am Montagmittag ein 35 Jähriger in den Wachräumen erschien um sich selbst zu stellen. Die Überprüfung der Angaben ergab, dass der Mann tatsächlich per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Limburg gesucht wurde. Wegen des Erschleichens von Leistungen in 12 Fällen hatte der Gesuchte eine Geldstrafe von 1.500 Euro zu zahlen.

Weil er den geforderten Geldbetrag nicht entrichten konnte, verbüßt er jetzt eine 150 tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell