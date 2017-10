BPOL NRW: Bundespolizei sucht unbekannten Täter nach Diebstahl und Computerbetrug

Die Bundespolizei sucht diesen Mann! Bild-Infos Download

Siegburg (ots) - Am 08.06.2017 gegen 16:44 Uhr wurde einem Reisenden im Bahnhof Siegburg die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendet. Mit der darin befindlichen Debit Karte der Commerzbank hob der unbekannte Täter anschließend in der Hauptfiliale der Kreissparkasse Köln in Siegburg einen hohen Geldbetrag ab.

Die Bundespolizei stellt das Foto des Tatverdächtigen aus der Überwachungskamera gemäß Beschluss des Amtsgerichtes Bonn für die Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung und fragt:

- Wer kennt die Person auf dem Foto? - Wer kann Hinweise zu seinen Personalien und/oder Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Das Fahndungsfoto ist zudem auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de eingestellt. Hinweise zu Vorgehensweisen und beliebte Tricks der Diebe sind dort ebenfalls einsehbar.

