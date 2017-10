BPOL NRW: Syndicate Festival - Zahlreiche Drogendelikte im Dortmunder Hauptbahnhof - 24-Jähriger wollte mit imaginären Geldschein zahlen

Dortmund (ots) - Zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz durch Teilnehmer des Syndicate Festivals verzeichnete die Dortmunder Bundespolizei vergangenes Wochenende.

Im Zeitraum vom 07. Oktober, 14:00 Uhr bis 08. Oktober 15:00 Uhr stellten Einsatzkräfte insgesamt 36 Drogendelikte bei Veranstaltungsteilnehmer fest, die über den Dortmunder Hauptbahnhof zum Festival in der Westfalenhalle an- und abreisten.

Als bevorzugte Rauschmittel konnten Bundespolizisten vor allem Amphetamine, Ecstasy und Marihuna sicherstellen. In zwei Fällen wurde auch die "härtere" Droge Heroin sichergestellt. Bei den Verstecken für die Rauschmittel zeigten sich die Drogenbesitzer durchaus kreativ. Neben Überraschungseiern wurden die Drogen auch in Schlüsselanhänger und vor allem in der Kleidung versteckt.

In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet.

Mutmaßlich durch den Konsum von Rauschmitteln die Sinne vernebelt, versuchte ein 24-jähriger Mann am Sonntagmittag (08. Oktober) ein Getränk zu stehlen. Der in Köthen (Anhalt) wohnende Mann hatte in einem Asia Imbiss im Hauptbahnhof Eistee gestohlen und war dabei erwischt worden. Als er im Beisein von zwei Bundespolizisten die Flasche bezahlen wollte, griff er in seine Geldbörse und entnahm dieser einen imaginären Geldschein, mit dem er das Getränk bezahlen wollte.

Im festen Glauben eine Banknote in seiner Hand zu halten, hielt er dem Imbissmitarbeiter immer wieder seine leere Hand hin. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden noch geringe Mengen Speed sichergestellt. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes, muss er sich auch wegen Diebstahls verantworten müssen.

